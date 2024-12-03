Çorum İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Sinan Zehir, Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Mehmet Kılıç, Kamu Hastaneleri Başkanı Dr. İhsan Demirbaş ve Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Ömer Faruk Asanoğlu ile birlikte Alaca’yı ziyaret etti.

Alaca Kaymakamı Engin Tok ve Belediye Başkanı Şerif Arslan’ı ziyaret eden Zehir ve beraberindekiler, ilçede yürütülmekte olan sağlık hizmetleri ile ilgili görüş alış-verişi yaptı.

Daha sonra İlçe Toplum Sağlığı Merkezi, 1 Nolu, 2 Nolu ve 3 Nolu Aile Sağlığı Merkezi ziyaret edilerek aile hekimleri, ASM çalışanları ile birinci basamak sağlık hizmetlerine yönelik çalışmalar hakkında ve “Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği” konusunda fikir alışverişi yapılırken, tereddüt edilen konular detayları ile değerlendirildi.

Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu’nu da ziyaret eden Zehir ve beraberindekiler, yaşanılan sorunlar ve çözüm önerileri üzerinde istişareler yaptı.

Editör: Haber Merkezi