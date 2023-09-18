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İlk kazıların 1907 yılında başladığı ve halen Prof. Dr. Tayfun Yıldırım’ın başkanlığında sürdürülen Hitit imparatorluk çağını yansıtan mabet, kral mezarları, sfenskler ve anıtsal kapıların bulunduğu Alacahöyük ören yerini gezen Vali Dağlı, daha sonra ören yerinde yapılan kazılarda çıkartılan eserlerin sergilendiği Alacahöyük Müzesi’ni ziyaret etti.

Alacahöyük Müzesi ve ören yeri hakkında Boğazköy Müzesi Müdürü Resul İbiş ve Kazı Başkanı Prof. Dr. Tayfun Yıldırım’dan bilgi alan Vali Dağlı’ya Alaca Kaymakamı Hicabi Aytemur eşlik etti. Müze ziyaretinde kazı tarihçesi ve müzede bulunan Kalkolitik, Eski Tunç Çağı, Hitit ve Frig dönemlerine ait sergilenen eserler hakkında Müze müdüründen bilgiler aldı.

Alacahöyük’ten sonra Boğazkale’ye geçen Vali Dağlı, burada İlçe Kaymakamı Emine Karataş Yıldız ile birlikte Hattaşa ören yeri, Hattuşa’nın en etkileyici mekânı Yazılıkaya Açık Hava Tapınağı ve Boğazköy Müzesi’ni gezerek incelemelerde bulundu. Vali Dağlı ören yeri ve müze hakkında Müze Müdürü Resul İbiş, Kazı Başkanı Prof. Dr. Andreas Schachner ve Kazı Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Metin Alparslan’dan bilgi aldı.

Çorum’un birçok medeniyete ev sahipliği yapmış tarihi ve kültürel olarak çok değerli zenginlikleri bulunan bir il olduğunu belirten Vali Dağlı, Hititlerin iki başkentinin de Alacahöyük ve Hattuşa’da bulunduğunu, bu iki ören yerinde 100 yılı aşkındır yapılan kazılarda binlerce değerli eserin çıkartılarak müzelerde sergilendiğini ifade etti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın girişimleri sonucunda Berlin Müzesi’nden iadesi sağlanan Boğazköy Sfenksi’nin İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü’nde bulunan diğer sfenks ile birlikte 26 Kasım 2011 tarihinden itibaren Boğazköy Müzesi’nde sergileniyor olmasının Çorum turizmi açısından büyük bir başarı ve kazanç olduğunu vurgulayan Vali Dağlı, Hattuşa’nın 1986 yılından beri UNESCO’nun Dünya Kültür Mirası Listesinde yer aldığını,1988 yılında da Tarihi Milli Park statüsü alarak Çorum turizminin dinamiği haline geldiğini ifade etti.

Bu denli tarihi ve kültürel zenginlikleri bulunan Çorum’un turizm sektöründen hak ettiği payı alabilmesi için yürütülmekte olan altyapı ve tanıtım çalışmalarına ağırlık verileceğini kaydeden Dağlı, turizm çeşitliğinin arttırılması için yeni alternatifler üretileceğini belirtti.

Vali Dağlı, sektörde bulunan tüm kesimlerle işbirliği içerisinde yapılacak çalışmalarla, yerli ve yabancı turistleri Çorum’a çekerek bölgede yaşayan halka ekonomik katkı sağlamayı amaçladıklarını ifade etti.