Çorum Valiliği, kentin tarihi ve turizm değerlerini tanıtmaya devam ediyor. Bogazköy ve Alacahöyük’teki zenginliklere dikkati çeken Valilik, milli parkın Birleşmiş Milletler’in UNESCO teşkilatınca 1986 yılında Korunması Gerekli Dünya Kültür Mirası listesinde 377. sırada tescillendiğini bildirdi.

Açıklamada şu ifadeler yer alıyor: “Boğazköy Alacahöyük Tarihi Milli Parkı, Boğazkale ilçesi sınırlarında 2634 ha’lık alana sahiptir. 1988 yılında Milli Park olarak ilan edilmiştir.

Tarihi Milli Park’ın kaynak değerini, Milli Park alanı içinde yer alan Hattuşa ve Yazılıkaya Örenyerleri oluşturmakta olup söz konusu yerler, Birleşmiş Milletler’in UNESCO teşkilatınca 1986 yılında Korunması Gerekli Dünya Kültür Mirası listesinde 377. sırada tescillenmiştir. Yine Milli Park alanında bulunan çivi yazılı tablet arşivleri de 2001 yılından itibaren UNESCO’nun “Dünya Belleği Listesinde” yer almaktadır. Boğazkale doğal güzellikleriyle de insanı etkileyen bir coğrafyaya sahiptir. Saha çevresinde çiğdemler ve yaban sümbülleri Boğazkale’yi gelin gibi süsler. Meşe ormanlarında dolaşabilir, göçmen kuşları seyredebilirsiniz.

Milli Park içerisinde Hititler tarafından ilk kanalizasyon sistemi ve büyük mabeti, Aslanlı Kapı, Yerkapı, Gizemli Yeraltı Geçidi-Tünel, Sfenksli Kapı, Kral Kapı, Hiyeroglifli oda- ölüm odasına açılan kapı, Hititlerin Kraliyet Sarayı, İlk krallık muhafız birlikleri, İlk Açıkhava tapınağı-Yazılıkaya bulunur.”

Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ