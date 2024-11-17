Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan, İl Genel Meclis Üyeleri Tuncay Okur, Bülent Özdemir, Selahattin Batur ve Ziraat Odası Başkanı Ferhat Arslan, Çorum Şeker Fabrikası Safi Holding Müdürü Ali Yetkin’i ziyaret etti. Ziyaret sırasında, Alaca’da yetiştirilen şeker pancarı kotasının artırılması talebi iletildi.

Görüşmelerin ardından, Alaca için kota artırımı kararı alındı. Belediye Başkanı Arslan, yaptığı açıklamada, “İlçemiz adına önemli bir adım attık. Kotamızın artırılması, çiftçilerimizin ürünlerini daha hızlı şekilde fabrikaya ulaştırmalarına katkı sağlayacaktır. Alaca, tarımda önemli yere sahip bir ilçemizdir, Şu dönemde arazilerin aktarım zamanı geldiği için, şeker pancarının bir an önce tarlalardan kaldırılması ve arazilerin gelecek sezon için hazırlanması gerekmektedir. Bu konuda bizlere yardımcı olan ve sorunumuzu hızla çözen Müdürümüze teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi.

Kota artışıyla ilçedeki şeker pancarı üreticilerinin daha fazla ürün göndermesi bekleniyor.

Kaynak: Alacahaber