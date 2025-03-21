Alaca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa yaptığı denetim ve çalışmalarla kaldırım ve yol işgalinin önüne geçilecek. Bu çerçevede ilçede faaliyet gösteren esnafa bilgilendirme yapıldı. Ekipler ilçedeki 4 ana caddede iş yerlerini ziyaret ederek hayata geçirilen uygulama konusunda bilgi verdi.

Ramazan Bayramı'ndan sonra tekrar kontrollerin yapılacağını belirten ekipler, kurallara uymayan iş yeri sahipleri ve vatandaşlara cezai işlem uygulanacağını aktardı.

Uygulamayla şehir içi ulaşımın daha güvenli ve düzenli hale getirilmesi hedefleniyor.

Editör: İHA AJANS