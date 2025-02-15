Ramazan Ayının müjdeleyicisi, Allah’ın rahmet ve mağfiretinin müminlere bol bol tecelli ettiği Berat Gecesi Sebilullah Camiinde coşkuyla ihya edildi.

Hanife Hanım Yatılı hafızlık Kur'an Kursumuzun öğrencileri tarafından hazırlanan program Kur'an kursu yöneticisi Erdal Şentürk'ün vaaz, nasihat ve dualarıyla devam etti.

Bu mübarek geceyi ihya etmek üzere akşam namazı ile beraber camiyi dolduran halkımız, program sonunda yapılan dualara eşlik ederek Yüce Allah’tan af ve mağfiret niyazında bulundu.

Editör: KEMAL YOLYAPAR