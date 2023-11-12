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Alaca'nın kaderini değiştirecek proje olan Organize Sanayi Bölgesi’nin kurulması için toplantılar sürüyor.

Alaca’da hem istihdam başta olmak üzere birçok alanda ilçenin gelişimine büyük katkısı olacak OSB için Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı başkanlığında toplantı düzenlendi.

Teknik toplantıda OSB ile ilgili olarak yapılan ve yapılması gereken çalışmalar değerlendirilerek, görüş alışverişinde bulunuldu. Toplantıda Alaca Kaymakamı Hicabi Aytemür ve Belediye Başkanı Halil İbrahim Şaltu da hazır bulundu.