Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) Samsun Müdürlüğü’ne bağlı Alaca Trafo Merkezi’nde düzenlenen eğitimde, Alaca Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personeli tarafından çalışanlara yangın anında yapılması gerekenler, güvenlik tedbirleri ve yangına ilk müdahale yöntemleri hakkında teorik bilgiler verildi. Teorik eğitimin ardından uygulamalı tatbikata geçildi. Senaryo gereği güvenli bir alanda yakılan ateşe, TEİAŞ personeline, yangın söndürme tüpleriyle nasıl müdahale edilmesi gerektiği uygulamalı olarak gösterildi. Personele, yangın söndürme tüplerinin doğru kullanımı tek tek öğretildi. Tatbikat, tüm personelin katılımıyla başarıyla tamamlandı.

Yetkililer, özellikle trafo merkezi gibi kritik tesislerde bu tür eğitim ve tatbikatların hayati önem taşıdığını ve periyodik olarak devam edeceğini belirtti.

Muhabir: İHA AJANS