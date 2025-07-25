Görev süresi boyunca kamu güvenliğini sağlama noktasında önemli çalışmalara imza atan Anıl Kırıkcı, Alaca halkı ve kurumları tarafından takdirle karşılandı. Veda yemeğinde bir araya gelen davetliler, kendisine hem veda etti hem de yeni görev yerinde başarı temennilerini iletti.

İlçe Kaymakamı Meriç Dinçer, "İlçemizde bu güne kadar başarılı çalışmalara imza atan İlçe Emniyet Müdürü Anıl Kırıkcı'ya teşekkür ediyor, başarılı çalışmalarının devamını diliyorum" dedi.

İlçe Belediye Başkanı Şerif Arslan, “Sayın Müdürümüz ilçemizde görev yaptığı süre boyunca büyük bir özveriyle çalıştı. Alaca’nın huzuru ve güvenliği için gösterdiği çabayı unutmayacağız. Kendisine teşekkür ediyor, yeni görevinde üstün başarılar diliyoruz” ifadelerini kullandı.

Yemek sonunda Kırıkcı’ya günün anısına plaket verildi. Katılımcılarla hatıra fotoğrafı çekimiyle etkinlik sona erdi.

Muhabir: Haber Merkezi