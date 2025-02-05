Alaca Belediyesi, ilçede sağlık altyapısını güçlendirmek amacı ile 112 Acil Sağlık İstasyonu'nu resmi olarak devraldı.

Alaca Belediyesi, Cengizhan Mahallesi'nde yer alan 112 Acil Sağlık İstasyonu'nun tadilatını yaparak istasyonu yeniden hizmete sunmuştu. Alaca Belediyesi, sağlık hizmetlerinin daha etkin ve verimli sunulabilmesi amacıyla Denizhan Mahallesi’nde bulunan 3 No’lu 112 Acil Sağlık İstasyonu da resmi olarak devraldı. Kaymakam Engin Tok ve Belediye Başkanı Şerif Arslan arasında imzalanan protokolle, istasyonun devir işlemi gerçekleştirildi.

Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan, devir işleminin ardından yaptığı açıklamada, "Bu önemli adım, ilçemizdeki sağlık hizmetlerinin daha kaliteli ve hızlı bir şekilde sunulabilmesi için büyük bir fırsat. Belediye olarak, sağlık altyapımıza yaptığımız yatırımların devam edeceğini ve halkımıza daha iyi hizmet vermek için tüm gücümüzle çalışacağımızı belirtiyorum” dedi.

Editör: İHA AJANS