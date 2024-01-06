Çalışmalara hızlı bir şekilde başlayan ekipler, Zile Caddesi’nin aydınlatmalarını tamamladı. Vatandaşlar tarafından da büyük beğeni alan yeni aydınlatma direkleri hem gece hem de gündüz büyük ilgi görüyor.

Dünya Bankası’ndan uzun vadeli fon sağlanan ve geçtiğimiz haftalarda İller Bankası yetkililerinin katılımı ile ihalesi yapılan şehir içi led aydınlatma lambalarının Zile Caddesi kısmı tamamlandı.



Belediye Başkanı Halil İbrahim Şaltu, Alaca’nın 4 ana caddesi olan Çorum Caddesi, Zile Caddesi, Yozgat Caddesi ve Ankara Caddesi’ne 171 led aydınlatmanın monte edileceğini ifade etti. Led aydınlatmalarının Dünya Bankası üzerinden uzun vade ve düşük faizle fonlandığını ifade eden Başkan Şaltu, toplam keşif bedelinin 11 milyon 565 bin 242 lira olduğunu açıkladı. Alaca için çalışmaya ve proje üretmeye devam edeceklerini aktaran Başkan Şaltu, yeni led aydınlatmalarının ilçemize hayırlı olmasını diledi.