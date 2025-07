Mustafa Uslu ve Kemalhan Balçık ortak yapımcılığında hayata geçirilen, gerçek bir dramdan ilham alan “Al Beni Baba” sinema filminin çekimleri bugünden itibaren Çorum’da başlıyor.

Ahmet Topuz’un yönetmenliğini üstlendiği, gerçek bir dramdan ilham alan projede Ayça Ayşin Turan, Erkan Petekkaya, Ayça Bingöl ile Malik Blumenthal başrolleri paylaşıyor. Filmde Gülper Özdemir, Mehmet Esen, Mert Denizmen, Dilek Çelebi, Lilly Joan Gutzeit, Mehmet Özgür, Murat Serezli ve diğer pek çok deneyimli oyuncu da kadroda yer alıyor.

“Al Beni Baba” anlatılmamış bir baba-kız hikâyesini ilk kez beyazperdeye taşımaya hazırlanıyor.

KEM Yapım ve Dijital Sanatlar yapımcılığında hayata geçen “Al Beni Baba”, hem çarpıcı hikâyesi hem de güçlü oyuncu kadrosuyla şimdiden büyük merak uyandırıyor.

Oyuncu eşi Sinem Uslu ile birlikte senaryosunu kaleme aldığı yeni projesi için kolları sıvayan Mustafa Uslu, çekimlerine bugün Çorum’da başlayıp İstanbul ve Almanya’da devam edecek “Al Beni Baba” ile izleyiciyi derinden etkilemeye hazırlanıyor.

Bu süreçte KEM Yapım’ın kurucusu Kemalhan Balçık’la güçlerini birleştiren Mustafa Uslu, “Al Beni Baba” projesiyle yalnızca yıldız isimleri aynı kadroda buluşturmakla kalmıyor; aynı zamanda sinemamıza, gerçek bir hikâyeden beslenen yepyeni bir soluk ve taze bir heyecan getirmeyi hedefliyor.

Yıllardır gişe rekortmeni filmleriyle Türk sinemasının yönünü değiştiren Uslu’nun yapımcılığını üstlendiği projeler, bugüne dek sinema salonlarında 20 milyondan fazla izleyiciyle buluştu. Biyografi türünü ana akım haline getiren ve yerli sinema izleyicisinin salonlara dönüşünde önemli bir rol üstlenen Mustafa Uslu, 2025 yılında art arda projelerle ve şimdi de KEM Yapım ortaklığında Kemalhan Balçık’la birlikte, sektöre gişe rekortmeni bir film daha kazandırmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Dramatik bir baba-kız hikâyesinin çok daha ötesinde; bir uyanışın, bedel ödemenin ve cesaretin filmi olan “Al Beni Baba”nın başrollerinde Ayça Ayşin Turan, Erkan Petekkaya ve Ayça Bingöl’ü izleyeceğiz.

Yapımcı kimliğinin yanına bir süredir senarist kimliğini de ekleyen Mustafa Uslu; “Bu hikâyeyi eşim Sinem Uslu ile birlikte kaleme alırken sadece bir film değil, bir feryadı anlatmak istedik. Al Beni Baba, evladından vazgeçmeyen bir babanın karanlığın içinden umudu çekip çıkarma çabasını anlatıyor. Biz yazarken gözyaşlarımızı tutamadık, izleyenler de tutamayacak” dedi.

KEM Yapım olarak sektöre güçlü ve nitelikli projelerle katkı sunmaya kararlıyız diyen Kemalhan Balçık; “Al Beni Baba projemizle sektöre taze bir soluk getireceğimize inanıyoruz. Bu film bizim için sadece bir sinema projesi değil; aynı zamanda toplumsal bir sorumluluk. Al Beni Baba her izleyenin kalbine dokunacak, düşündürecek ve sarsacak” dedi.

Genç bir kız, sevdiği adamın aşkı uğruna DEAŞ’a katılır. Zamanla içinde bulunduğu dünyanın gerçek yüzünü keşfeder ancak evine dönmesi artık imkânsızdır. Onu bu cehennemden kurtarabilecek sadece bir kişi vardır; muhasebeci babası… Bir gün babasına ulaştırdığı tek cümlelik bir not her şeyi değiştirir; “Al beni baba…” Bu yardım çağrısıyla harekete geçen baba, kızını kurtarmak için ölümüne bir mücadeleye girişir. Bu hikâye sadece sinemada değil, kalplerde iz bırakacak.

Muhabir: SELDA FINDIK