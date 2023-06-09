Geleneksel anma programı, saat 12.30’da İskilip Ulucamii’nde Mevlid-i Şerif okunması ile başlayacak. NEÜ Soysal Bilimler Fakültesi Dekanı, hemşehrimiz Prof. Dr. Mustafa Arslan’ın yöneteceği panelde ise, Prof Dr. Bekir Biçer “Osmanlı Kültürü ve İlim Geleneği’nde Akşemseddin Hazretleri”, Doç Dr. Mustafa Akkuş “Akşemseddin Hazretleri’nin Hayatı ve Dini Kişiliği”, tarihçi yazar Nurettin Tanay, “Akşemseddin Hazretleri’nin İskilip’te bulunan Halifesi Muslihiddin Attari” konularını değerlendirecekler.

İskilip Sanayici ve İşadamları Derneği Başkan Yardımcısı Hasan Fikret Kısar, “Fethin 570. Yılında Aktşemseddin” programının seçim nedeniyle 10 Haziran’da düzenlendiğini belirterek, “Akşemseddin Hazretleri’nin fetihten önce İskilip’te kaldığı ve hatta Fetih’e İskilip’te hazırlandığı söylenmektedir” dedi.

Çorum Belediyesi Mehter Takımı’nın da cami çıkışında gösteri yapacağını belirten Fikret Kısar, Çorum bölgesinde bulunan en büyük Türk Bayrağı’nın öğrenciler tarafından açılarak, Mehteran bölüğü eşliğinde oluşturulacak kortejle panelin yapılacağı Öğretmenevi’ne yürüneceğini söyledi.