Peyzaj çalışmalarının tamamlanmasının ardından yeni kavşak adeta bir sanat eserine dönüşecek.

Peyzaj çalışmalarını yerinde inceleyen Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Şehrimizi yeşillendirip, güzelleştirdiğimiz gibi Akşemseddin Kavşağı’nı da yapacağımız peyzaj ve çevre düzenlemesi çalışmalarıyla yemyeşil bir hale getireceğiz.” dedi.

Çorum’un her şeyin en güzeline layık olduğunu dile getiren Başkan Aşgın, “Ulaştırma Bakanlığımız ve Karayolları Genel Müdürlüğümüzle işbirliği içerisinde çok muazzam bir kavşağı şehrimize kazandırmış olduk. Çorum Belediyesi olarak burada hummalı bir şekilde ağaçlandırma çalışmaları, peyzaj ve çevre düzenlemesiyle de örnek bir çalışmaya imza atmak istiyoruz. Farklı seviyeli kavşağımız hayırlı olsun. Belediyemiz, tüm caddelerde, sokaklarda kısaca tüm Çorum’da hemşehrilerimize en güzel hizmeti ulaştırmak için hummalı bir şekilde tüm birimleriyle aşkla çalışıyor.” diye konuştu.