Çevreyolu üzerinde bulunan Akşemseddin Kavşağı bayram öncesi trafiğe açıldı.

Karayolları ve Çorum Belediyesi’nin yoğun çalışmaları sonucunda kısa sürede tamamlanan farklı seviyeli kavşak 8 ilçenin Çorum ile bağlantısını sağlarken, İlim Yayma Kavşağı ve Osmancık Kavşağı’nın trafik yükünü de önemli ölçüde alacak.

Kavşağın geçtiğimiz hafta çevreyolu geçişi kullanılmaya başlamıştı. Dün de bağlantı yolları açılarak, şehir girişi ile Akşemseddin Caddesi ve Çiftlik Pınarı Caddesi istikametine trafik akışı başladı.

Yolda incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, heyecanla bekledikleri bir projenin kısa sürede tamamlandığını belirterek, “Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Ulaştırma Bakanımıza, AK Parti Çorum Milletvekillerimize, karayolları yetkililerimize ve parti teşkilatlarımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.

“RESMİ AÇILIŞI CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN YAPACAK”

Farklı seviyeli kavşağın yaklaşık 9 ay gibi kısa bir sürede tamamlandığını kaydeden Aşgın, “Karayolları ve belediyemizin hummalı çalışması ile hamdolsun trafiğe açılmış oldu. Resmi açılış töreni ise Cumhurbaşkanımızın katımlarıyla gerçekleştirmeyi planlıyoruz” dedi.

Yapılan çalışmayla birlikte çevreyolu geçişinin ve şehir içi trafiğin rahatlayacağını belirten Aşgın, Osmancık Köprüsü ve İlim Yayma Cemiyeti Kavşağı’nın trafik yükünün hafifleyeceğini söyledi.

“ULAŞILABİLİR ŞEHİR”

Çorum Belediyesi’nin ulaşılabilir şehir vizyonu doğrultusunda yeni açtığı yollarla şehir içi trafiği rahatlattığını dile getiren Aşgın, “Akpınar Caddemizi 35 metreye çıkarttık, İskilip 1.Cadde’yi 35 metre olarak açtık. Öğretmen Lisesi Caddemizi 35 metre olarak açtık, İnönü caddesi ile buluşan noktada kamulaştırma işlemlerini başlattık. Oradan karşı tarafa 35 metrelik Erzurum Dede Caddesi’ne bağlanacağız. Böylece şehrin etrafında 35 metrelik bir ring hattı oluşacak” dedi.

(Haber Merkezi)