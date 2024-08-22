Yol ağlarına bir yenisini daha ekleyen Çorum Belediyesi, 25 metre genişliğinde açtığı yeni yol ile Öğretmen Lisesi Caddesi ile Akşemseddin Caddesi’ni bağlıyor. AHL Park AVM ile Yunus 19 AVM önünden başlayacak olan 25 metre genişliğindeki Öğretmen Lisesi 1. Cadde, çevreyoluna kadar uzanacak.

Modern şehir için ulaşımın çok önemli bir yere sahip olduğunu belirten Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Göreve geldiğimiz andan itibaren akıllı şehir ve ulaşılabilir şehir projelerimizi bir bir hayata geçiriyoruz” dedi.

Çorum’da ulaşımı kolaylaştırmak, trafik sorununa çözüm bulmak için bir yandan yeni yollar açarken diğer yandan mevcut yolları genişletmeye devam ettiklerinin altını çizen Aşgın “Şehir içi ulaşımını rahatlatacak yeni yollar açıyor, şehrin nefes alacağı yeni alanlar oluşturmak için çalışmalarımız devam ediyoruz.” dedi.

Daha önceden Öğretmen Lisesi Caddesi, Fen Lisesi Caddesi, Hıdırlık 1. Cadde ve Necmettin Erbakan Caddeleri’ni açarak Çorum’un batı kısmında bulunan terminal, hastane, stadyum, KYK yurtları, okul bölgeleri, çevreyolu bulvarı ve Akşemseddin Caddesi güzerhahında geniş yollarla ulaşımı rahatlattıklarını hatırlatan Başkan Aşgın, “Bu çalışmalarla bağlantılı olarak, AVM binaları karşısından ÇESOB binası arkasından yeni açacağımız 25 metrelik yol ile Öğretmen Lisesi Caddesi üzerinden ring hattını tamamlamış olacağız.” dedi.