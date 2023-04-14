Habur’da çadır mahkemeleri kuranın, Şivan Perver’le “Megri Megri” diye türkü söyleyenin, Fetö’nün dizinin dibinde fotoğraf çektirenin, cami halılarının üstünde seçim çalışması yapanın, halkı yoksullaştırıp kömüre, makarnaya mahkum edenin Millet İttifakı olmadığını savunan Erkan Yıldız, yazılı açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Terörist başından medet uman, Osman Öcalan’ı TRT ekranına çıkaran, TC’leri silip Andımız’ı kaldıran, fabrikalarımızı satan, para sayma makinalarıyla, ayakkabı kutuları dolusu paralarla yakalanan bunlar…Biz ise, şanlı bayrağımızın göklerden inmesine, ezanın susmasına izin vermeyeceğimizi daima haykırıyoruz. Çorum’a barışı, kardeşliği getirmek üzere yola çıktık. Allah yar ve yardımcımız olsun.”

(Haber Merkezi)