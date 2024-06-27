Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Milletvekili ve KİT Komisyonu üyesi Mehmet Tahtasız, TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı bir dakikalık konuşmada AKP iktidarının Çorum karnesini açıkladı. Tahtasız, “2023 yılında ara karne veren Çorum halkı size 2028 yılında tasdiknamenizi vereceği günü bekliyor” dedi.

“KARNE SIFIRLARLA DOLU”

CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“AKP'nin yirmi iki yıllık Çorum karnesini okuyorum: Yirmi yedi yılda bitmeyen Çorum Havalimanı'ndan sıfır. Başlamayan Kırıkkale-Çorum- Samsun Hızlı Tren Projesi'nden sıfır. Başlamayan Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi Güney Kampüsünden sıfır. İnşaat hâlinde çürüyen polis meslek yüksekokulu işinden sıfır. Çürümeye terk edilen Yatılı Bölge Okullardan sıfır. Yirmi iki yıldır bitmeyen Osmancık yolu ve Kırkdilim Tüneli’nden sıfır. Karneniz sıfırlarla dolu, 2023 yılında ara karne veren Çorum halkı size 2028 yılında tasdiknamenizi vereceği günü bekliyor.”

Editör: HABER MERKEZİ