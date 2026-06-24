Hz. Ömer birg ün halifeliğinde caddelerde, sokaklarda dolaşırken orada oynayan çocuklara rastlıyor. Hz. Ömer R.A. (sert yaratılışlı, kendisinden şeytanların bile kaçıştığı bir yüce kişi) çocukların arasından geçerken onun heybetli görünüşü, azametli halini gören çocukların her biri bir tarafa kaçışıp saklanıyor. Bir çocuk kaçmıyor ve bekliyor. Hz. Ömer ona soruyor. “Herkes kaçıştı ama sen kaçmadın, neden?” diye sordu. Çocuk cevap verdi; “Ey müminlerin emiri, benim kendimden bir şüphem yok ki, eminim, niye kaçayım. Yol dar değil, ayağa kalktım, hürmetimi size gösterdim. Kaçmama bir sebep yok” dedi. Hz. Ömer R.A. “Aferin, bu çocuk istikbalin örnek kişilerinden birisi olacaktır” ki, bu çocuk Abdullah B. Zübeyr idi. Neticede bu mübarek zat Emevi halifesi Yezidi zalime biat etmeyin, şehit edilen bir hürriyet şehididir, buyurmuştur.

Son derece cesur, alim bir kişidir. Akıllı insanlara örnek gösterilen, adı geçen bir yiğitti.

Sahabeyi kiram R.A.in aklın ürününü belgeleyen bir olay daha...

AHMAKLIK VE PARA

Ahmak kişileri en çok yanıltan paradır, yiyecektir. Saygın alimlerden birisi bunu kanıtlamak için bir gurup çocuğun içinden, gözlerinden ışıl ışıl zeka fışkıran bir çocuğa bir gün; “yüz bin kuruş almak sureti ile ahmak olmak ister misin, para da bak işte burada hazır” der.

Hazır cevaplı pratik akla sahip olan o çocuk hiç duraksamadan cevap verir: “Hayır, istemem.”

“Neden?” diye sorduğunda; “Ahmaklık bir arızadır. Yüzde doksan yanılır ve ahmaklık bir gün bana, ufak bir sebepten dolayı bir cinayet işletir de. Bahsettiğin parayı yok ettiği gibi, üzerimden silinmeyen katil sıfatı da yanına caba kalır” cevabını vermiştir.

İbretle ve hikmetle bakıldığında büyük tecrübelere sahip insanların bile veremeyeceği bir hazır cevap vermesi ufak bir çocuğun bir anda ahmaklığın yanılgısını anlaması ve aklını ve mantığını kullanması aklın önemli belgesidir.

Özellikle devlet işlerinde görevlendirilirken yüksek dereceli makamlara getirilecek kişilerin seçiminde, ahmaklık büyük bir arızadır. Çok zeki, dahi derecesinde yüksek akla sahip olanların da şeytani akıla sahip olmaları, yani aklını kötüye kullanmaları da büük arızalara sebep olur. Çünkü yaratıcı akıl gurur ve kibire esir olur. Yönetici, öfke halinde yıkıcı işler yapar.

Örneğin; padişah fazla itimat ettiği üstün bir bürokratın başka biri hakkında getirdiği bir haberi araştırma gereğini duymadan hemen acele bir kararla görevden azletmeyi veya idam ettirmesi tarihte bilinen bir gerçektir.

Örneğin; Hz. Ömer’in hilafeti zamanında İslam ordusu Suriye’de rumlarla savaş halinde iken İslam ordusunun komutanı askerlerin çokluğuna güvenerek bir tarafı dağdan ovadan düşman ordusuna karşı hücum emri veriyor. Düşman ordusu o anda arkada İslam ordusunu kuşatmaya başlıyor. Tam o sırada Hz .Ömer R.A. hazretleri Medine’de Cuma namazında hutbe okurken büyük bir keramet (Allah’ın izniyle) gösteriyor. Gözlerindeki perde bir anda açılıyor. Am’daki ordunun arkadan kuşatıldığını görüyor ve minberden haykırıyor ve ordu komutanı Sariye’ye sesleniyor: “Ya Sariye cebele” diye bağırıyor.

(SÜRECEK)