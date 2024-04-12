Yaklaşık 2 yıldır Aşağı Sanayi Çelik 3. Sokak No: 43/1 adresinde faaliyet gösteren Akbaşlar Oto Boya temiz ve titiz işçilik ile ön plana çıkıyor. Bölgesinde bir numara olan Akbaşlar Oto Boya araç boyamanın yanı sıra pasta cila, boya koruma, seramik kaplama ve komple fırın boya gibi işçilikle fark yaratıyor.

Kaskolu ve sigortalı tüm araçları boya ve bakım işlerini de yapan Akbaşlar Oto Boya’da İşletme Sahibi Sedat Akbaş, müşteri memnuniyetini önemsediklerini belirtti. Çorum’da oto boya denildiği zaman ilk akla gelen firmalardan biri olduklarına da dikkat çeken Akbaş, “Yaklaşık 2 yıldır Çorum’da 400’e yakın araç boyadık. Araç sahiplerimizden de olumlu dönüşler aldık. Şuan Çorum’da tercih edilen firmaların en başında geliyoruz. Araçlarının daha şık ve daha gösterişli olmasını isteyenleri Akbaşlar Oto Boya’ya bekliyoruz” dedi.