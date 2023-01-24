Birçok insanın gerçek adını dahi bilmediği ancak tanıdığı ve sevdiği Akbaba, dün sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Akbaba'nın vefatı nedeniyle Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın da, sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı yayınladı.

Başkan Aşgın mesajında, “Şeker bir adam, istisnasız herkes tarafından sevilen bir güzel insan daha geçti bu şehirden. 'Akbaba' lakaplı Mehmet Baba Tümgöz amcamıza Rabbimden rahmet; sevenlerine başsağlığı diliyorum” görüşüne yer verdi.

Mehmet Baba Tümgöz’ün ölümünü sosyal medyadan gören çok sayıda kişi yorumlarıyla üzüntülerini dile getirirken, kendisine Ulukavak Mahallesi’mndeki evinin önünde 4 gün önce bir otomobilin çarptığı ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler.

(Volkan SINAYUÇ)

