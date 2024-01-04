Hem benzin litre fiyatı, hem motorin fiyatları, hem de otogaz (LPG) fiyatları bugünden geçerli olacak şekilde zamlandı. 2 hafta önce hem benzine hem de motorine zam gelirken, geçtiğimiz hafta fiyat değişiklikleri yaşanmamıştı. Benzin ve motorinin ÖTV'sine zam gelirken, zamlar pompaya yansıdı.

Yılın son enflasyon rakamının açıklanması ile birlikte Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerine göre akaryakıt ve alkol ürünlerine uygulanan ÖTV tutarlarına 6 aylık ÜFE oranında, yüzde 25,61 oranında zam geldi.

Sektör temsilcilerinden Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS), sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Akaryakıt ürünlerinden alınan ÖTV, yüzde 25,61 oranında arttırıldı. ÖTV artışı bugünden itibaren geçerli olarak şekilde uygulanacak" ifadelerini kullandı.

Buna göre benzin grubunda 2,31 TL, motorin grubunda 2,17 TL KDV dahil ÖTV artışı meydana geldi. Otogazda ise 1 TL ÖTV artış kaydedildi. Ortalama litre fiyatları motorin 40 TL, benzin fiyatı: 35 TL, LPG 16,25 TL oldu.