Brent petrol fiyatlarının 75 dolara düşmesiyle, Türkiye’de akaryakıt fiyatlarında büyük bir indirim yapılması bekleniyor. Sektör kaynaklarına göre, bu gece yarısından itibaren benzin fiyatlarında önemli bir değişiklik yaşanacak. Son günlerde benzin fiyatlarında yaşanan dalgalanmaların ardından, bu indirim sürücüler arasında heyecan yaratmış durumda.

BENZİN FİYATLARINDA İNDİRİM GELİYOR

Bu gece uygulamaya girecek düzenlemeyle birlikte, benzinin litre fiyatında 1 lira 46 kuruşluk bir indirim yapılması öngörülüyor. Bu indirim sonrasında, İstanbul’daki benzin litre fiyatı 44,52 TL’den 43,06 TL’ye, İzmir’de 45,41 TL’den 43,95 TL’ye ve Ankara’da ise 44,96 TL’den 43,50 TL’ye gerileyecek.

Motorin fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik yapılması beklenmiyor. Şu an itibarıyla İstanbul’da motorinin litre fiyatı 43,84 TL, İzmir’de 44,80 TL ve Ankara’da 44,31 TL olarak belirlenmiş durumda.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye’de akaryakıt fiyatları, çeşitli unsurların birleşimiyle belirleniyor. Öncelikle, gümrüksüz rafineri fiyatı Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru kullanılarak hesaplanıyor. Bu fiyat, belirli bir fiyat değişim farkı dikkate alınarak tavan satış fiyatı olarak belirleniyor.

Rafineri satış fiyatı, gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV (Özel Tüketim Vergisi) ve EPDK (Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu) payı eklenerek hesaplanıyor. Katma Değer Vergisi (KDV) hariç olarak hesaplanan bu rakam, nihai rafineri satış fiyatını oluşturuyor.