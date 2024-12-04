Partisinin il divan toplantısında konuşan Kuşcu, İsrail’in Filistin halkına yönelik vahşetinin devam ettiğini bildirdi.

İsrail’le ticari ilişkilerin sonlanıp sonlanmadığı konusunda kafalarda soru işareti bulunduğunu kaydeden Kuşcu, konuşmasında şunları söyledi:

“Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine baktığımızda ne görüyoruz, Filistin’e çelik ihracatımız bir yılda % 5400, çimento ve toprak ürünleri ihracatımız bir yılda % 2500, elektrik ve elektronik ürünlerindeki ihracatımız % 21.000, kimyevi maddeler ve mamulleri ihracatımız % 8575, madencilik ürünleri ihracatımız % bir milyondan fazla artış gösteriyor. Makine ve aksamlarındaki artışımız %31.000 artış göstermiş.

Bu gerçekler karşısında AK Parti hükümeti sürekli olarak, ‘biz İsrail’e herhangi bir ürünü göndermiyoruz, bu yapılan ticaret tamamen Filistin’e yapılan ticarettir’ diyor.

Biz de şunu söylüyoruz; evet resmi olarak evrak üstünde bu ticaret Filistin’e yapılmış gibi görünüyor. Ama doğal olarak bu noktada şu soruları soruyoruz.

Yıllardır ambargo altında yiyecek ekmek bulmakta zorlanan bir Filistin, bu kadar çeliği, bu kadar çimentoyu, bu kadar elektronik ürünü, bu kadar hammaddeyi, maden ürünlerini ne yapacak? Böyle bir şey akla, mantığa uygun değildir.

Tabi bununla beraber iki ülke arasındaki ticaretin 1 yılda, bin katına, onbin katına, bir milyon katına çıkması mümkün olmayan bir durumdur. Hayatın olağan akışına aykırı bir durumdur.

Diğer taraftan İsrail’le ticaret yoksa İstanbul Ambarlı ve Haydarpaşa limanlarında, Mersin limanında İsrail bayraklı ve İsrail şirketlerine ait gemiler konteynerler ne arıyor? Eğer İsrail’le herhangi bir ticaretimiz yoksa bu İsrail gemileri neden ha bire bizim limanlarımızda suçüstü yakalanıyor. Hatta konteynerlerin üzerinde İsrail’in Hayfa limanına gideceğine dair damgaların ve işaretlerin olduğu basına da yansımış durumda.”

“BAKÜ PETROLU, TÜRKİYE ÜZERİNDEN İSRAİL’E ULAŞIYOR”

“Aylardan beri katliam devam etmesine rağmen, aylardır Azerbaycan petrolünün Türkiye üzerinden İsrail’e ulaştırılmasıdır. Bakü-Ceyhan boru hattı üzerinden bu petrol İsrail’e ulaştırılıyor.

Biz neden aylardır genç-yaşlı demeden, kadın-çocuk demeden katliam yapan İsrail ordusunun, tanklarının, uçaklarının yakıtını kendi topraklarımız üzerinden geçmesine ulaşmasına imkân sağlıyoruz? Neden hala bu vanaları kapatmıyoruz?”

Editör: Haber Merkezi