AK Parti Çorum İl Başkanlığı 8. Olağan Kongreler kapsamında ilçe kongrelerini AK Parti İl Koordinatörü Bahar Ayvazoğlu'nun katılımıyla startını verdi.

12 Ekim tarihinde Dodurga ve Laçin,13 Ekim tarihinde Ortaköy ilçelerinde gerçekleşen kongrelerde; Dodurga İlçe Başkanı Serdar Kütük, Laçin İlçe Başkanı Ömer Çatalpelit, Ortaköy İlçe Başkanı Yusuf Özdemircan güven tazeleyerek yeniden AK Parti İlçe Başkanı seçildi.



AK Parti İl Koordinatörü Bahar Ayvazoğlu, AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, AK Parti İl Başkanı Murat Günay, İl Kadın ve Gençlik Kolları Başkanlarıç ve teşkilat mensuplarının katılımıyla gerçekleşen kongrelerde konuşan AK Parti İl Başkanı Murat Günay, “Ak Parti halkın kalbinde ve dualarında doğmuş ve yer almış bir parti olarak Türkiye’nin gelecek yüzyıllarını şekillendirecek ve bu yüzyılda da tüm sorunlarını çözecek yegane bir partidir. Herkes konuşur sadece Ak Parti icraat yapar” dedi.