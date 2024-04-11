Bayramlaşma törenine; AK Parti İl Başkanı Av. Murat Günay, Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, AK Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu Üyesi Mehmet Sarı, AK Parti MKYK Üyesi Sümeyye Esenyel, Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, ilçe ve belde belediye başkanları, il genel ve belediye meclis üyeleri, il ve merkez ilçe yöneticileri, gençlik ve kadın kolları yöneticileri ile çok sayıda partili katıldı.



AK Partili yöneticiler, bir yandan bayramlaşırken, bir yandan da 31 Mart yerel seçimlerinin değerlendirmesini yaparak gündemi değerlendirdi.