AK Parti Çorum Teşkilatı, Kurban Bayramı’nın ikinci günü parti binasında düzenlediği bayramlaşma programında vatandaşlar ve partililerle bir araya geldi. İl Başkanı Murat Günay, programa katılanlarla tek tek bayramlaştı.

Bayramlaşma programına Bilim Sanayi Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Coştu, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bakan Müşaviri Zeki Gül, ilçe teşkilatları ve partililer katıldı.

Bayramlaşma programında konuşan AK Parti İl Başkanı Av. Murat Günay, “Geleneksel teşkilat bayramlaşma programımızda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Kurban Bayramı mesajını paylaştık.

Rabbim Sayın Cumhurbaşkanımızı başımızdan eksik etmesin, birlik ve beraberlikle daha nice bayramlara erişmeyi nasip etsin inşallah” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından program partililerin bayramlaşması ile sona erdi.