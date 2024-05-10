AK Parti Kadın Kolları 12 Mayıs günü kutlanacak Anneler Günü nedeni ile 81 ilde eş zamanlı basın açıklaması düzenleyecek. Çorum’da da Osmancık Caddesi Ulucami civarındaki tarihi meydanda saat 11.30’da toplanacak olan kadınlar Gazzeli annelerin sesi olacak.



AK Parti İl Kadın Kolları tarafından yapılan açıklamada: “AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları tarafından Anneler Günü dolayısıyla 81 ilde eş zamanlı düzenlenecek basın açıklaması kapsamında Çorum da AK Parti Çorum Kadın Kolları koordinesinde Kent Meydanı’nda basın açıklaması gerçekleştirilecektir.

Zulme sessiz kalmamak, Gazzeli annelerin sesine ses olmak için gerçekleştirilecek etkinliğe tüm Çorum halkı davetlidir. Gazze'de Yaşam Hakları Elinden Alınan Anneler için bugün saat 11.30’da Tarihi Kent Meydanında gerçekleştirilecek basın açıklamasına katılımlarınızdan onur duyarız” denildi.