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Hürriyet Meydanı'nda toplanan partililer, "Filistin'de zulme dur de" yazılı pankart açtı.

AK Parti Çorum Gençlik Kolları İl Başkanı Muhammed Fatih Temur, gazetecilere yaptığı açıklamada, Gazze'de masumların kanının dökülmesine "dur" demek için toplandıklarını söyledi.

İsrail'in Filistin'de 7 Ekim'de küresel vicdanı yaralayan, çok sayıda sivil can kaybının yaşandığı yeni bir çatışma ortamı oluşturduğunu belirten Temur, "Her karış toprağının yoğun bombardımana tabi tutulduğu, orantısız gücün, savaşlarda dahi kullanımı yasak olan fosfor bombalarının kullanıldığı, en temel insan haklarının dahi hiçe sayıldığı, insanlık onurunun ayaklar altına alındığı Filistin'de, İsrail tarihe bir kez daha adını kara leke ile yazdırmıştır." dedi.



İnsan hakları savunucuların İsrail zulmü karşısında sessiz kaldığını ifade eden Temur, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın saldırıların ilk anından itibaren yaptığı itidal çağrısına İsrail'in daha fazla masum kanı dökerek yanıt verdiğini kaydetti.

İsrail'in soykırım suçu işlediğini ileri süren Temur, "Savaş hukuku, insan hakları ihlal ediliyor, uluslararası hukuk tanınmıyor ve tüm bunlar Dünyanın gözü önünde yapılıyor. Bu durum, İsrail’in gerek bugün gerekse yarın insanlık için hem bölgesel hem de küresel bir tehdit olduğunu ortaya koymaktadır." diye konuştu.



Temur, "Bugün Anadolu'nun her bir köşesinde milyonlarca genç Gazze’de yavrusunun cenazesini kucağına almış bir annenin yüreğindeki sızıyı en derinden hissetmekte, bu zulme katkı sunan kim varsa hesabını tutmaktadır. Türkiye’nin ötesinde, bölgenin en büyük gençlik hareketi olan AK Gençlik olarak daha adil bir dünya diyerek yola çıkan Cumhurbaşkanımızın izinde, her zaman mazlumların savunucusu olduğumuzu, insanlık ve hukuk bilmez canilerin karşısında olacağımızı belirterek #SayStop diyerek haykırıyoruz." ifadelerini kullandı.