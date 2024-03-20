Olay, 18 Mart günü Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi’nde faaliyet gösteren bir manavda meydana geldi. İddiaya göre bir kamu kurumunda uzman olarak görev yapan Ali Y, akşam saatlerinde alış veriş yapmak için gittiği B.Y.’ye ait manav dükkanında AK Parti Sungurlu İlçe Başkanı Nuh Aluç ile karşılaştı.

Aluç’un tokalaştıktan sonra kendisini dükkanın depo olarak kullanılan kısmına çağırdığını belirten Ali Y, “Depo kısmına girmeden beni yakamdan tutarak depoya çekti. Boğazımı sıkarak, ‘Partiden kadın kolları başkanımın istifa etmesinde senin dahlin var’ diyerek bana hakaretlerde bulundu. O esnada işyeri sahibi ile yanında bulunan çalışanlar bizi ayırdı” dedi.

AK Parti’de herhangi bir görevi ya da üyeliği bulunmadığını kaydeden Ali Y, partide aktif görevde olan kızının 10 gün önce istifa ettiğini ifade etti.

Ali Y. Sungurlu Polis Merkezi Amirliği’ne giderek AK Parti Sungurlu ilçe başkanı Nuh Aluç’tan kendisine hakarette bulunarak darp ettiği gerekçesi ile şikâyetçi oldu.