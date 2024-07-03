Çorum Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nde yapılan toplantıya AK Parti Çorum Milletvekilleri Av. Yusuf Ahlatcı, Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, İl Başkanı Av. Murat Günay, İl Kadın Kolları Başkanı Meryem Demir ile parti yöneticileri katıldı.

Toplantıda parti çalışmaları ele alındı.



Toplantıyla ilgili bir paylaşım yapan Milletvekili Ahlatcı; “AK Parti İl Başkanımız Murat Günay’ın başkanlığında Belediye Başkanımız Dr. Halil İbrahim Aşgın, il yönetim kurulu üyelerimiz, il kadın kolları başkanımız ve il gençlik kolları başkanımız ile birlikte istişare ve değerlendirme toplantımızı gerçekleştirdik. Toplantımızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” dedi.



Başkan Aşgın ise sosyal medyadan yaptığı paylaşımda; “AK Parti İl Başkanımız Murat Günay’ın başkanlığında, AK Parti Çorum Milletvekilimiz Yusuf Ahlatcı’nın katılımları ile yönetimimizle bir araya gelerek değerlendirmelerde bulunduk. Toplantımız hayırlara vesile olsun” görüşlerine yer verdi.