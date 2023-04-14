AK Parti’den Çorum milletvekili adaylarının belirlenmesinin ardından gözler seçime çevrildi. Bu kapsamda AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi’nde istişare toplantısı düzenlendi

AK Parti İl Başkanı Av. Murat Günay, Milletvekili adayları Yusuf Ahlatcı, Oğuzhan Kaya, Zeki Gül, Ramazan Kelepircioğlu, Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar ve Seçim Koordinasyon Merkezi sorumlularının katılımı ile yapılan istişare toplantısında 14 Mayıs seçimleri ele alındı.

Toplantıya katılan Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede: “Seçim Koordinasyon Merkezi'mizde AK Parti İl Başkanımız Murat Günay başkanlığında tüm il - ilçe belediye başkanlarımız, teşkilatlarımız ve milletvekili adaylarımızın katılımıyla toplantımızı gerçekleştirdik. Vira Bismillah. Türkiye Yüzyılı’na hazırız. 14 Mayıs'ta zaferimizi hep birlikte kutlayacağız inşallah” görüşüne yer verdi.

AK Parti 1. Sıra Milletvekili Adayı Yusuf Ahlatcı da toplantı ile ilgili; “Milletimizle beraber hareket ederek, birlik ve irade ile gelecek yürüyüşümüze devam edeceğiz. İl Başkanımız Murat Günay, Başkan Yardımcılarımız, İl Kadın ve İl Gençlik Kolları Başkanlarımız, Merkez İlçe Başkanımız, İl Belediye Başkanımız, İl Genel Meclis Başkanımız, İlçe Başkanlarımız, İlçe, Belde Belediye Başkanlarımız, İl, İlçe SKM Başkanlarımız ve 28.Dönem Milletvekili Adaylarımızın katılımlarıyla İl Başkanlığımızda seçime yönelik istişare ve değerlendirme toplantımızı gerçekleştirdik. Toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Türkiye Yüzyılı'nın aydınlık yarınlarını 85 milyon insanımızla inşa edecek ve ülkemizin her alanda öncü bir konuma getireceğiz. Şanlı tarihimizden aldığımız ilham ve inançla Türkiye Yüzyılı'na yürüyoruz. 14 Mayıs'ta, 85 milyon insanımızla her alanda güçlü ve büyük Türkiye ideali için hep birlikte Doğrusu AKParti diyerek destan yazacağız. Erdoğan Kazanacak, AK Parti kazanacak” görüşüne yer verdi.

(Volkan SINAYUÇ)

