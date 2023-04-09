Çorum’da MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan ve Erol Kavuncu’nun listeye alınmadığı gözlenirken birinci sıraya ise milletvekili aday adaylığı için istifa eden Av. Yusuf Ahlatcı geldi. 2. sırada Genel Merkez Seçim İşleri Başkan Yardımcısı Milletvekili Av. Oğuzhan Kaya’nın yer aldığı listede Zeki Gül 3. ve Ramazan Kelepircioğlu ise 4’ncü sırada kendine yer buldu.
AK Parti’de Yusuf Ahlatcı birinci sıra
Adalet ve Kalkınma Partisi de 14 Mayıs’ta yapılacak olan 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için aday listesini YSK’ya sundu.
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