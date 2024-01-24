Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Çorum Belediye Başkan adayı olarak mevcut Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ı açıklamasının ardından bir araya gelen teşkilat yöneticileri 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan seçimler için istişare yaptı.

Çorum Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Çorum Belediye Başkan Adayı Dr. Halil İbrahim Aşgın, düzenlenen toplantı ile ilgili bir paylaşımda bulunarak: “Yaklaşan yerel seçim öncesi değerlendirme toplantımızı AK Parti İl Başkanımız Murat Günay, SKM Başkanımız Mustafa Kılıç, Merkez İlçe Başkanımız Erhan Akar, Gençlik Kolları Başkanımız Muhammed Fatih Temur, Başkan Yardımcılarımız ve Belediye Meclis Üyemiz ile beraber gerçekleştirdik. Toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Hazırız. Kararlıyız” görüşüne yer verdi.