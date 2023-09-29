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AK Parti Genel Merkezi Teşkilat Başkanlığı tarafından Çorum’un İskilip, Dodurga ve Kargı İlçelerinde AK Parti İlçe Başkanlığı görevlerine yeni atamalar yapıldı.

Genel Merkez tarafından yapılan atamalara göre AK Parti İskilip İlçe Başkanlığı’na Mehmet Demirci, AK Parti Kargı İlçe Başkanlığı’na Adem Bülbül ve AK Parti Dodurga İlçe Başkanlığı’na ise Serdar Kütük atandı.

Atamaları duyuran AK Parti İl Başkanı Av. Murat Günay, yeni başkanları tebrik ederek, görevlerinde başarılar diledi.

Murat Günay ayrıca, önceki dönem başkanlık yapan isimlere de hizmetlerinden dolayı teşekkür ederken, Sungurlu İlçe Başkanlığı görevine de önümüzdeki günlerde atama yapılması beklendiği öğrenildi.