Hitit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin yemekhanesindeki programa Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Av. Murat Günay, MHP Merkez İlçe Başkanı Ahmet Kurtbaş, dernek yöneticileri, şehit aileleri ve gaziler katıldı.

Programda konuşan Belediye Başkanı Aşgın, “Şehit nurlanmış, Gazi onurlanmış askerdir. Bu toprakları vatan kılanlara rahmet ve minnet , onları yetiştiren ana babalara şükranla… Rabbim her birinden razı olsun; aziz vatanımızı payidar kılsın” ifadelerini kullandı.



AK Parti İl Başkanı Günay da konuşmasında şu görüşlere yer verdi: “Vatanı için, milleti için, bayrağı için, hepsinden önemlisi canından aziz bildiği mukaddes değerleri için toprağa düşmüş tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Bu yolda mücadele ederken gazilik mertebesine erişmiş gazilerimizi de şükranla yâd ediyor, Rabbimden hepsine uzun ve hayırlı ömürler diliyorum”

(Haber Merkezi)