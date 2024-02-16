AK Parti İl Başkan Yardımcısı, Medya Tanıtım Başkanı Aylin Alveren Özen, ekibinde yer alan İl Yönetim Kurulu üyeleri Tuncay Yalçınkaya, İdris Keskin, Samet Gayı ve Reha Uysal ile birlikte, başta Vali Doç.Dr. Zülkif Dağlı olmak üzere kamu yöneticilerini, mesleki ve özel kuruluşları ziyaret ediyor.

Aylin Alveren Özen ve çalışma arkadaşları, Vali Dağlı’dan sonra Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek, İşkur Müdürü Levent Tuzcu, AK Parti İl Başkan Yardımcısı, Ford-Evlüce Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Ali Evlüce ve AK Parti Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Mustafa Tuzcu’yu ziyaret ederek görüştüler.