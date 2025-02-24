Başkent Ankara’da düzenlenen kongrede AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan yeniden Genel Başkanlığa seçilirken, kongreye Çorum’dan parti yöneticileri ve partililer de katıldı.

AK Parti’nin 8. Olağan Büyük Kongresi Ankara Spor Salonu’nda yapıldı. AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleşen ve “Adında AK, Işığında İstikbal” sloganı ile gerçekleşen kongrede, 1.607 delege oy kullandı.



Kongreye Çorum’dan AK Parti Milletvekilleri Av. Yusuf Ahlatcı ve Oğuzhan Kaya, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, İl Başkanı Av. Yakup Alar, Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alagöz, İl Genel Meclis Başkanı Muhammed Fatih Temur, Kadın Kolları Başkanı Av. Semra Akyüz Özdağ, Gençlik Kolları Başkanı Onur Civan ile partililer katıldı.

Kongrede MKYK’de 36 isim yerini korurken, 39 isim yeni parti yönetiminde yer almadı. Kurula 39 yeni isim girdi. Böylece MKYK’nın yüzde 52’si yenilenmiş oldu.

Kongrede yeni ve ünlü isimler de partiye katıldı. Eski futbolcu Mesut Özil MKYK üye olarak seçildi. Bir diğer dikkat çeken isimler ise İYİ Parti’den istifa eden Ünal Karaman ve Salim Ensarioğlu ile Gelecek Partisi’nden dün istifa eden Serap Yazıcı Özbudun oldu.

Partiye katılan 3 vekile rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan bizzat taktı.