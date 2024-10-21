İskilip Öğretmenevi toplantı salonunda yapılan kongreye AK Parti Çorum Milletvekilleri Yusuf Ahlatcı, Oğuzhan Kaya, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, AK Parti Çorum Koordinatörü Bahar Ayvazoğlu, AK Parti Çorum İl Başkanı Murat Günay, İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikci ve partililer katıldı.

Tek adayın yer aldığı kongrede Demirci yeniden AK Parti İskilip İlçe Başkanlığı'na seçildi.

Demirci, kongrede yaptığı konuşmada, AK Parti'nin sürekli güçlenerek bir dava partisi haline geldiğini söyledi.

AK Parti'nin başarısı için İskilip'te çalışmaya devam edeceklerini dile getiren Demirci, "Partimiz 22 yılda her gününü millete hizmet yolunda harcayan bir partidir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın cesareti, davası, duruşu ve kararlılığıyla sadece Türkiye'nin değil, dünya mazlumlarının da umudu olmuştur." dedi.

Editör: AA AJANS