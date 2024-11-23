AK Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, partilileri yarın saat 12.30’da Çorum Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleşecek olan 8. Olağan Merkez İlçe Başkanlığı Genel Kurul’na davet etmişti.

Emre Daşdemir ile Mustafa Alagöz’ün adaylığını açıkladığı kongre ertelendi.

AK Parti Genel Merkezi’nde aday adayları ile yapılan mülakat sonucunda Mustafa Alagöz Merkez İlçe Başkanlığı’na aday gösterilmişti. Atamaya karşı çıkan bir grup ise Belediye Meclis Üyesi Emre Daşdemir’i aday olarak kamuoyuna duyurmuştu.

Yaşanan gelişme üzerine yarın yapılacak kongrenin başka bir tarihte yapılmasına karar verildi.

Mustafa Alagöz Emre Daşdemir