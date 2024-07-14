AK Parti Çorum İl Başkanlığı’nın Genişletilmiş İl Divan Toplantısına katılan AK Parti Çorum İl Koordinatörü Trabzon eski Milletvekili Bahar Ayvazoğlu, çok önemli bir süreci geride bıraktıklarını belirterek herkesin şapkasını önüne koyması ve her şeyden önce kendisini eleştirmesi gerektiğini savundu.

AK Parti’nin başarılara alışık bir parti olduğunu kaydeden Ayvazoğlu, “Bizler Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde 20 yılı aşkın bir süredir hep başarıya alışmış bir teşkilatız. Onun önderliğinde ilerleyip bize başarmayı hep zorunlu kılmıştır. Bu zorunluluk aslında çok güzel bir şekilde tezahür etmiştir. Yıllardır her seçimde ezici çoğunlukla üstün çıkmışızdır. Ama bir gün gelmiştir beklenilenin aksine bazı şeyler ufak da olsa bir değişim göstermiştir. Ben onu bir kayıp bir yıkım olarak asla görmüyorum, bu aslında bizim yeniden dirilmemizi, kendimize gelmemizin silkelenmemizin bir ön koşuluydu, böyle bakmak gerekiyor. Bahane ararsak çok buluruz ve genellikle herkes kendini o bahanelerin dışında tutar kendisini. Şöyle yapılsaydı, böyle çalışılsaydı şu yanlışlar yapılmasaydı demek işin kolayına kaçmaktır. Ama bizler işin kolayına kaçmayacağız. Kendimizi içimizdeki darağacında bir sallandıracağız. Ne yapmam gerekiyordu yapmadım, ne söylemem gerekiyordu söylemedim, öncelikle bu soruları kendimiz cevaplayacağız, sonrasında da elbette ki eksikliklerimizi kritik edeceği. Özellikle bu genişletilmiş danışma meclislerimiz tam da bunun yeridir. Bir yol haritası belirleyelim, toplantımız da amacına ulaşsın inşallah.

Biz madem ki bu teşkilatın mensuplarıyız, emanete ihanet etmeyeceğiz, kaybettiğimizi bir belediye başkanlığı veya bir koltuk olarak görmeyeceğiz, gözümüzün önündeki Gazze’ye bakacağız, dünya üzerinde zalimce ezilen Müslümanlara bakacağız ve bir Müslüman duruşu göstereceğiz. Halkın sesine kulak vereceğiz. Ve bu halk yerel seçimde bize dedi ki bu işi çözecek olan bu ülkeyi ayağa kaldıran ve bu başkaldırının devamını getirecek olan, öncü bir ülke haline getirecek olan yine sizsiniz ama biraz silkenleyim, biraz kendinize getirelim ki önümüzdeki genel seçimlerde hiç görülmemiş bir zaferin mümessilleri olarak tekrar karşımıza gelin. Ve biz dünyaya AK Parti’nin gücünü, Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğindeki bu kadroların azmini cesaretini hep birlikte gösterelim dedi. Bu mesajı alabilmişsek biz kaybetmemişizdir, kazanmışızdır.” şeklinde konuştu.

Editör: Haber Merkezi