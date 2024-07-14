AK Parti Genişletilmiş İl Toplantısı geniş katılımla yapıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan toplantı slayt gösterisi ile devam etti. Toplantıda partililere seslenen AK Parti Milletvekili Yusuf Ahlatcı, birlik beraberlik mesajı vererek 15 Temmuz vurgusu yaptı.

AK Parti’nin Türkiye'nin sadece dünü ve bugününün değil, yarınının da partisi olduğunu savunan Ahlatcı, AK Parti’ye gönül verenler için, birinci önceliğin bu ülke ve bu millet için gece gündüz demeden çalışmak ve üretmek olduğunu kaydetti.

AK Parti’nin milletin bağrından çıkmış bir dava ve hizmet partisi olduğunu ve dava adamlarına ihtiyaç olduğunu ifade eden Ahlatcı konuşmasını şu sözlerle sürdürdü: “Dava adamları şunu çok iyi bilirler ki; Aslolan davadır. Dava büyüktür. Ve onun büyüklüğü karşısında bizim adımızın, sanımızın, unvanlarımızın, mevkilerimizin hiçbir önemi yoktur. Büyük davalar büyük adamlarla yürür. Büyük davalar, fedakâr ruhlu, erdemli insanların omuzlarında yükselir ve hedefe ulaşır. AK Partimizin teşkilat mensubu, her şeyden önce bir hizmet insanıdır. Necip Fazılın dediği gibi kim var dendiği zaman sağına ve soluna bakmadan ben varım diyen insandır. Büyük Ak Parti ailesinin hiçbir ferdi AK Partimizde, Siyaset yaparken, siyaset üretirken toplumsal zeminde çatışmacı, kutuplaştırıcı ve kavga dili üretmez. Siyaseti hizmette farklılığı oluşturmanın ve rekabetin yeri olarak görür. AK Parti, iç çatışmalarla enerjisini tüketen bir parti hiç değildir ve olmamıştır. Hele hele Türkiye yüzyılında Yeniden büyük Türkiye hayali ile Cumhurbaşkanımız gece gündüz koştururken AK Partimiz içinde teşkilatlarımız, yerel yönetimlerimiz birlik ve beraberlik içinde Büyük Türkiye davasına omuz verecektir. Küresel güç olan Türkiyemizin kavgası, birbirimizle değil, vesayet odaklarıyladır, terör örgütleriyledir. Bizim kavgamız, içerideki ve dışarıdaki ihanet şebekeleriyledir.”

15 Temmuz darbe girişimini hatırlatan Ahlatcı, “8 yıl önce Devletimize, milletimize ve partimize uluslararası terör örgütü olan FETÖ’cü hainler tarafından darbe teşebbüsünde bulundular. Bin yıllık şüheda topraklarını, 15 Temmuz gecesi mübarek kanlarıyla sulayan, devletine, milletine, istiklaline ve iradesine sahip çıkarken şehit düşen tüm kahramanlarımıza, Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararlılığının kurtardığı o tarihi gecede, kimin nerede durduğunu not ettik. FETÖ'cü hainleri tanıdığımız gibi, hainlere arka çıkan mihrakları, destek veren odakları da hafızamıza, silinmeyecek bir şekilde kaydettik. Millet canı pahasına darbeye direnirken, hainlere alkış tutan o habis elleri, insanlar şehadete koşarken darbecilerle anlaşıp tankların arasından kaçan korkakları, daha 15-16 yaşındaki gencecik çocuklar toprağa düşerken, bu çocukların katillerine kadeh kaldıran haysiyet fukaralarını unutmadık, unutmuyoruz. O günün üzerinden değil 8 yıl, 80 yıl da geçse 15 Temmuz'un unutulmasına ve unutturulmasına izin vermeyeceğiz.” dedi.

Editör: RIFAT KARA