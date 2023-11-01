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Gece saatlerinde Ulukavak Mahallesi Selçuk Caddesi üzerinde bir apartmanda kavga olduğu ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Apartmanın 1. katında oturan Y.E., ile ailesi arasında çıkan tartışmada anne F.E, kolundan yaralandı.



Yaralı kadın sağlık ekiplerince ambulansa bindirilerek müdahale edilirken, Y.E, evde bulunan eşyaları parçalamaya başladı.

ARADIĞINIZ MÜZAKERECİYE ULAŞILAMIYOR!

Kendisini odaya kilitleyerek odada bulunan eşyaları parçalamaya başlayan Y.E, polis ekiplerince ikna edilemeyince, savcı olay yerine müzakereci çağrılması talimatı verdi.

Polis ekiplerinin elinde bulunan iki ayrı telefon numarasının defalarca aranmasına rağmen müzakerecilere bir türlü ulaşılamadı.Y.E., polis ekiplerinin içeri girmeleri durumunda odayı ateşe vereceğini söylemesi üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi.Şahsın ikna edilememesi üzerine polis ve sağlık ekipleri sabah saatlerine kadar olay yerinde bekledi.