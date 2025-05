Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Türkiye genelinde Aile ve Gençlik Fonu'na başvuran genç sayımız 100 bini aştı. 100 bin 142 gencimiz bu desteğe başvurdu." dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Yozgat'a gelen Bakan Göktaş, Valiliği ziyaret etti. Şeref defterini imzalayan Göktaş, Vali Mehmet Ali Özkan'dan kentteki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

AK Parti İl Başkanlığı'na da ziyarette bulunan Göktaş, İl Başkanı Hasan Kandemir ve partililerle sohbet etti. "Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi" kapsamında evlilik kredisi almaya hak kazanan İrem Seda Ortataş ve Ömer Karakoç'un Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde düzenlenen nikah törenine katılan Bakan Göktaş, çiftin nikah şahitliğini yaptı.

Kent protokolü ve aile yakınlarının katıldığı törende çifte mutluluklar dileyen Göktaş, "Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde Aile Yılı'nda bizler de gençlerimizi destekleme projesini hayata geçirdik. 81 ilimizdeki gençlerimiz bu krediden faydalanabiliyor. İrem ve Ömer de Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi'nden faydalanan gençlerimizden. Bu program kapsamında bizler gençlerimize hem evlenmeden önce hem de evlendikten sonra destek olmak istiyoruz." diye konuştu.

Göktaş, nikah töreninin ardından evlilik cüzdanını geline takdim etti.

Ardından Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Yozgat Sosyal Hizmet Merkezi, Sarıkaya Sosyal Hizmet Merkezi ve Akdağmadeni Huzurevi'nin Toplu Açılış Töreni'ne katılan Göktaş, konuşmasında insanı önceleyen, hayatlara dokunan, yarınlara umut olan kıymetli hizmetleri Yozgat'a kazandırmanın gururunu yaşadıklarını belirtti.

Yeni hizmet binalarının kente hayırlı uğurlu olması temennisinde bulunan Göktaş, sosyal politikaların bir ülkenin sadece bugünü için değil, yarını için de teminatı olduğunu vurguladı.

Bir çocuğun güvenle büyümesi, bir gencin umutla yola çıkmasının güçlü sosyal destek sistemiyle mümkün olduğunu dile getiren Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde sosyal hizmetler alanında devrim niteliğinde reformlar hayata geçirdiklerini ifade etti.

Göktaş, aileyi merkeze alan bakış açısıyla, toplumun tüm kesimlerine ulaşan kuşatıcı hizmet modelleri oluşturduklarını kaydederek, Türkiye Yüzyılı hedeflerinin temel unsurlarından birinin hiçbir vatandaşı geride bırakmamak olduğunu aktardı.

İhtiyacı olan herkesin kapısını çaldıklarını ve dertlerine ortak olduklarını anlatan Göktaş, devletin şefkatinin vatandaşına uzanan elinde gizli olduğunu söyledi.

Açılışı yapılan tesislerin hizmet noktası olmasının ötesinde dayanışma, merhamet ve toplumsal adaletin birer sembolü olduğunu vurgulayan Göktaş, 2023 yılından itibaren aile ve sosyal hizmetler alanında yaptıkları 7 milyar 81 milyon liralık yatırım ve desteklerle Yozgat'ı kapsayıcı hizmet altyapısına kavuşturduklarını dile getirdi.

"Biz büyük bir aileyiz" diyen Göktaş, ailenin her bir ferdini ayrı ayrı kıymetli bulduklarını ve hiç kimseyi geride bırakmadan geleceğe birlikte yürüdüklerini belirtti.

Gençlerin yuva kurmaları için verdikleri teşviklerin devam ettiğini anlatan Göktaş, şunları kaydetti: "Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü iradesiyle ilan ettiğimiz 2025 Aile Yılı, aileyi korumak ve güçlendirmek için başlattığımız ortak bir seferberliğin adıdır. 2025 Aile Yılı ile aile kurumunu her yönüyle destekleyen, değerlerini koruyan, karşılaştığı riskleri bertaraf eden yeni politikalar ve hizmetler hayata geçiriyoruz. Diğer yandan gençlerimizin yuva kurmaları için verdiğimiz teşviklerimiz devam ediyor. Türkiye genelinde Aile ve Gençlik Fonu'na başvuran genç sayımız bugün itibarıyla 100 bini aştı. 100 bin 142 gencimiz bu desteğe başvurdu. Fondan yararlanan gençlerimize kredi ödemelerini yapıyoruz. Diğer taraftan özel sektörümüzün sunduğu özel indirimlerle yuva kurma süreçlerinde destek oluyoruz. Ailelerimizin, gençlerimizin her daim yanındayız. Biz, Aile Yılı'nı sadece bir yılın teması olarak değil, bir milletin geleceğine sahip çıkma kararlılığı olarak görüyoruz."

Törende, Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, AK Parti Yozgat milletvekilleri Abdülkadir Akgül ve Süleyman Şahan da birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Bakan Göktaş ve beraberindeki kent protokolü üyeleri, kurdele keserek tesislerin açılışını yaptı.

Bakan Göktaş, daha sonra Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Yozgat Sosyal Hizmet Merkezini gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Editör: AA AJANS