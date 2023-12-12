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Osmancık’ta Ağustos 2023’te 2 kursta 27 kadının eğitim gördüğü Aile Destek Merkezi (ADEM), ilk satış standını açmıştı. Osmancık ADEM’in ikinci satış standı Çorum’da açılacak.

Osmancık Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Aile Destek Merkezi kursiyerleri tarafından hazırlanan gıda ve hediyelik eşyalar Çorum’da düzenlenecek satış standında sergilenecek.

Osmancık ADEM’in satış standı 16 Aralık 2023 tarihinde Çepni Mahallesi Kerebi Gazi 1 sokak adresinde bulunan AVM’de yapılacak.



'İlk satış standı Osmancık'ta açılmıştı'

2023 yılı Haziran ayı içerisinde kaymakamlık bünyesinde faaliyetlerine başlayan Osmancık Aile Destek Merkezi’ndeki kursiyerler ilçenin tarihi ve kültürel simgelerini, el emeğiyle ürettikleri magnetlere işledi. Kursiyer kadınlar ilçenin tarihi mekanlarından Koyunbaba Köprüsü, Koyunbaba Türbesi, İmaret Camii, Kandiber Kalesi ve ilçenin manevi değerlerinden Koyunbaba Hazretlerinin silüetini magnetlere işledi.

Aile Destek Merkezinde açılan hediyelik eşya ve yiyecek içecek kursları ile ilçede ikamet eden kadınların psikososyal, sosyokültürel, mesleki ve kişisel yönden gelişimlerinin ve toplumsal entegrasyonlarının sağlanması amaçlandı.

Aile Destek Merkezi kurslarında eğitim alan 27 kursiyere 3 ay boyunca aldığı uygulamalı ve teorik dersler sonucu sertifika almaya hak kazandı.

Bu sertifikalar ile kursiyerlerin iş gücüne katılması planlandı. Kurs kapsamında yapılan çalışmalar ile; çikolata üretimi, paketlenmesi ve magnet yapımı ile ilçenin bu yönden de tanıtılması amaçlanırken, ürünler ilk kez Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya’nın da katılımı ile Ağustos 2023 tarihinde Mustafa Kemal Atatürk Parkı’nda sergilendi.