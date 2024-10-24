Çorum’un tanınmış iş insanlarından, Tekin Karo sahiplerinden Mak.Müh. Ahmet Tekin (75), dün sabah saat 07.30’da solunum yetmezliği nedeniyle evinde hayatını kaybetti.

Fatma Tekin’in eşi, Hakan Tekin ile Nihal Soluk’un babaları, merhum Hüseyin Gazi Tekin, Tekin Karo’yu yöneten İsa Tekin, Vekile Hasdemir ve Hatun Zakin’in ağabeyleri olan Köy Hizmetleri’nden (Özel İdare) emekli Ahmet Tekin’in, geçirdiği gripten sonra kas hastalığı nedeniyle solunum güçlüğü çekmeye başladığı, Ankara’da tedavi görüp geldikten sonra bu sabah aniden nefes alamaz hale geldiği öğrenildi.

İş dünyasının sevilen ve sayılan şahsiyetlerinden Ahmet Tekin’in cenazesi, bugün Akşemseddin Camii’nde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazından sonra Ulumezar’da toprağa verilecek.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.