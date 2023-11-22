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Ankara merkezli uluslararası bir yayınevi olan “Gece Kitaplığı Yayınevi” tarafından yapılan yazarlık yarışmasında Bilimsel Araştırma Dalında birincilik kazanarak basılmaya hak kazanan “Çorum’un Tarihi Eserleri” isimli kitap yayınlandı.

Yabancı dillere çeviri çalışmaları da devam eden kitabın ilimizin tarihi ve tarihi eserleri hakkında önemli bilgiler verdiği, şehrin tanıtımına oldukça yararlı bir çalışma olacağı tahmin ediliyor.

Ahmet Peker’in “Çorum’un Tarihi Eserleri” kitabı BKM Kitap, Kitapsec.com, Simurg Kitabevi, Kitap Ambarı, Nobel Kitap, Ekin Kitap ve Kitapmatik gibi online kitap siteleri üzerinden alınabileceği belirtildi.