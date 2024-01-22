Çorum Merkez Atçalı Köyü’nden, Aşık Ahmet Madak (83) vefat etti.

Alevi dedesi ve zakir Ahmet Madak, Çorum’da birçok cem törenlerine katılmış, yol ve erkan hakkında halkı bilgilendirmiş, sevilen bir kişilikti.

Senem Madak’ın eşi, Hacı, Mustafa, Hasan, Şehnaz’n babaları olan Ahmet Madak, zona hastalığına bağlı olarak geçirdiği kalp krizi sonucu Hakka yürüdü.

Ahmet Madak’ın cenazesi Çorum Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı’nda düzenlenen “Hakka Yürüme” erkanının ardından Atçalı Köyü’nde toprağa verildi.

DEYİŞLERLE, DUAZ-I İMAMLARLA UĞURLANDI

Çorum’un kanaat önderlerinden Ahmet Madak, son yolculuğuna deyiş ve duaz-ı imamlar işliğinde uğurlandı.

Dede Nurettin Aksoy ve Şahin Polat’ın gülbenleri, İsmail Güçlü’nün de deyiş ve duaz-ı imamları eşliğinde düzenlenen Hakkı Yürüme erkanı, duygu dolu anlara sahne oldu.

Cenaze törenine; CHP Çorum Belediye Başkan Adayı Osman Samsunlu, CHP’li yöneticiler, bazı siyasi parti yöneticileri, belediye meclisi ve il genel meclisi adayları, muhtar adaları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler, acılarını paylaşırız. Ruhu şad, devri daim, mekanı cennet olsun.