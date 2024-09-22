Çorum İl Genel Meclisi eski Başkanı, Anıtlar ve Müzeler eski Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Ertekin (75) hayatını kaybetti. Çorum’da Kültür ve Turizm Müdürlüğü görevinde de bulunan Ahmet Ertekin, 2014 yerel seçimlerinde İskilip Belediye Başkan Aday Adayı olmuştu.

Ahmet Ertekin’in, geçirdiği beyin rahatsızlığı nedeniyle yaklaşık üç yıldır tedavi görmekte olduğu öğrenildi.

Emekli öğretmen Yücel Ertekin’in eşi, Gülfer, Funda ve Mehmet İnanç Ertekin’in babaları, merhum Hamdi Ertekin’in (Hamdi Hafız) kardeşi, GANİK Şekerleme Sahibi Gökhan Sarıaslan’ın da eniştesi (teyzesinin eşi) olan Ahmet Ertekin’in cenazesi bugün Akşemsettin Camii’nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra Ulumezar’da toprağa verildi.

Cenaze namazına, önceki Çorum Belediye Başkanı Muzaffer Külcü, yine önceki belediye başkanlarından Ömer Abuhanoğlu, AK Parti Çorum İl Başkanı Murat Günay, İl Genel Meclisi Başkanı Muhammet Fatih Temur, Gelecek Partisi Seçim İşleri Başkanı Rumi Bekiroğlu, Düvenci Belediye Başkanı Necmettin Yalçın, Devlet Hastanesi eski Başhekimi Opr.Dr. Mehmet Çağlar, Çorum Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı Mehmet Yolyapar ve geçmişteki mesai arkadaşları, Çorum ve İskilip’ten yakınları ve dostları katıldı.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.