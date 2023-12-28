Çorum’un gözde okullarından Deneyim Koleji Anadolu Lisesi’ni ziyaret eden Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş burada öğrencilerle kariyer söyleşisi gerçekleştirdi.

Deneyim Koleji Anadolu Lisesi kurucusu Mustafa Şimşek, Eğitim Danışmanı İsmail Erdoğan ve öğretmenler tarafından karşılanan Başsavcı Bektaş, gençlerle “Kariyer Söyleşisi” programında buluşarak onlara tavsiyelerde bulundu. Başsavcı Bektaş öğrencilerin sorularını da cevapladı.

Programın sonunda Mustafa Şimşek ziyaretlerinden dolayı Başsavcı Ahmet Bektaş’ a teşekkür ederek hediye takdim etti.